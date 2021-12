Robert Pattinson (35) und Suki Waterhouse (29) sind glücklich verliebt. Der Batman-Darsteller und seine Freundin sind bereits seit 2018 ein Paar – was ihre Beziehung betrifft, halten sie sich jedoch meist bedeckt. Im vergangenen Jahr wurde sogar spekuliert, dass der Schauspieler und das Model verlobt sind. Verlobt oder nicht, Robert und Suki scheinen überglücklich miteinander zu sein – jetzt genossen sie etwas Zweisamkeit in New York.

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man das Paar bei einem entspannten Spaziergang durch die Straßen der Metropole. Während Rob sich für eine dunkelblaue Daunenjacke entschied, griff Suki zu einem eleganten Mantel in Altrosa. Die beiden waren dick eingepackt mit Mütze und Schal und rundeten ihre jeweiligen Looks mit lässigen Sneakern ab. Der Ex von Kristen Stewart (31) und seine Partnerin stellten ihre Liebe öffentlich zur Schau und hielten während ihres Ausflugs die ganze Zeit über Händchen.

Erst vor wenigen Wochen zeigten sich der Brite und die 29-Jährige zusammen in der Öffentlichkeit: Sie besuchten gemeinsam die Geburtstagsfeier von Leonardo DiCaprio (47). Anlässlich seines großen Tages hatte der "Don't Look Up"-Darsteller eine Reihe von großen Stars eingeladen: Neben Robert und Suki waren unter anderem Snoop Dogg (50) sowie Amazon-Chef Jeff Bezos (57) und dessen Freundin Lauren Sanchez zu Gast.

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson beim New York Film Festival in NYC im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de