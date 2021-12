Wie sieht es bei Sophia Vegas (34) in Sachen Familienplanung aus? Die Ex-Frau von Bert Wollersheim (70) und ihr jetziger Mann Daniel Charlier genießen ihren Alltag als Familie in vollen Zügen: Vor rund zwei Jahren erblickte ihre gemeinsame Tochter namens Amanda (2) das Licht der Welt – zudem brachte Daniel drei Söhne mit in die Ehe. Doch damit soll es noch nicht genug sein: Sophia und Daniel wünschen sich ein weiteres Kind!

Das verriet Sophia jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde, in der sich ein neugieriger Fan nach dem Kinderwunsch des Paares erkundigte. Die Blondine und ihr Liebster können sich ein weiteres Kind definitiv vorstellen. "Ja, aber alles zu seiner Zeit", erklärte die 34-Jährige. Doch auf weiteren Nachwuchs freut sie sich offenbar schon jetzt – sie betonte nämlich: "Ich finde es auch total schön, wenn Kinder mit einem Geschwisterchen aufwachsen."

Dass sich Sophia mit Daniel mehr Kids vorstellen kann, dürfte aber auch kein Wunder sein. Immerhin ist die Wahlamerikanerin in ihrer zweiten Ehe überglücklich. "Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Fest. Mit dir ist mein Leben bis ins kleinste Detail komplett. Ich bin dir so dankbar!", hatte sie im Oktober anlässlich des Jubiläums ihrer Hochzeit geschwärmt.

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel Charlier und ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de