Bei First Dates Hotel verkuppelt Gastgeber Roland Trettl (50) mal wieder liebeshungrige Singles im Kroatienurlaub. Auch Max aus München und Oliver aus Köln wagen sich in dem Hotel auf ein gemeinsames Blinddate. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Oliver macht von Anfang an klar, dass ihm andere Menschen sehr schnell auf die Nerven gehen. Bei Max scheint das aber nicht der Fall zu sein – ganz im Gegenteil!

"Mein großes Problem ist einfach, dass ich superschnell von Menschen genervt bin", erklärt Oliver auch seinem Date schon kurz nach dem ersten Kennenlernen. Dabei müssen die Menschen in der Umgebung des 30-Jährigen nicht einmal viel machen, um Oliver gegen den Strich zu gehen: "Das ist dann manchmal einfach die Anwesenheit, die nervt mich einfach." Doch zwischen ihm und Max sieht das zum Glück ganz anders aus. Von dem Single-Mann scheint Oliver sogar total hin und weg zu sein. "Als kleines Feedback: Ich fühle mich sehr wohl und es macht einfach superviel Spaß", lautet sein Fazit noch während des ersten Dates.

Und wie sieht es bei Max aus? Hat ihn Olivers Genervt-sein-Aussage etwa abgeschreckt? "Ich denke, Oli und ich sind vom Humor her auf einer Wellenlänge", bemerkt er schnell. Und auch sonst scheint zwischen den beiden Männern die Chemie einfach zu stimmen.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Instagram / maxka089 "First Dates Hotel"-Kandidat Max

Instagram / oli_opjoeck "First Dates Hotel"-Kandidat Oliver

