In wenigen Tagen geht es endlich wieder los: Dann startet eine neue Staffel Let's Dance. Neben den Profitänzern stehen auch wieder 14 Promis bereit, die beweisen wollen, was sie auf der Tanzfläche drauf haben – und das, obwohl einige von ihnen noch gar keine Tanzerfahrung haben. Kein Wunder also, dass die Nerven bei den Promi-Kandidaten so kurz vor der Auftakt-Show teilweise blank liegen, wie sie Promiflash verraten.

"Ich bin extrem aufgeregt, da ich mich auf unbekanntem Terrain bewege", erzählt zum Beispiel Ninja Warrior Germany-Star Rene Casselly (25) gegenüber Promiflash. Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), Caroline Bosbach und Mike Singer (22) sehen der Tanzshow schon mit einer ordentlichen Portion Aufregung entgegen. "Normalerweise fühle ich mich auf der Bühne immer sehr wohl, aber das Tanzen ist komplett Neuland für mich und dadurch eine Riesenherausforderung", erklärt Mike seine Nervosität. Auch Comedian Bastian Bielendorfer (37) ist absoluter Tanz-Neuling und hat daher vor dem Abenteuer "Let's Dance" eine Menge Respekt: "Ich neige eigentlich nicht zur Aufregung. [...] Aber bei 'Let's Dance' geht der Herzschlag schon etwas hoch. Ich bin komplett tanzunerfahren und Körperlichkeit ist für mich, den Mettigel mit Scheitel, nicht gerade mein Steckenpferd. Ich würde also sagen, acht von zehn auf der Aufregungsskala."

Durch seine Körpergröße von 1,43 Metern ist "Let's Dance" für Leichtathletikstar Mathias Mester (35) eine besondere Herausforderung – die im Vorfeld mit einer Menge Nervosität einhergeht. "Natürlich maximal. Ich meine, wir reden über 'Let's Dance' – eine Show, die es seit 15 Jahren gibt und die Millionen Menschen schauen. Aber mindestens genau so groß ist auch die Freude auf das, was da kommen wird. Darauf, dass wir alle gemeinsam Spaß haben werden. Und darauf, dass ich zeigen kann, dass man auch mit meiner Größe auf Augenhöhe tanzen kann", verrät Mathias. Nur bei Moderator Riccardo Basile (30) scheint sich die Aufregung noch in Grenzen zu halten – noch: "Unmittelbar davor werde ich aber sicher todesaufgeregt sein."

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Gewinner 2021

Getty Images Mike Singer, ehemaliger "The Voice Kids"-Gewinner

Instagram / mathiasmester Mathias Mester, "Let's Dance"-Kandidat

