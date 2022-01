Der finale Let's Dance-Cast steht endlich fest! In den vergangenen Tagen häuften sich immer mehr Promis an, die ab dem 18. Februar das Tanzbein schwingen werden – unter anderem sind in der neuen Staffel der Tanzshow Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (21) und GZSZ-Darsteller Timur Ülker (32) mit von der Partie. Doch das waren noch nicht alle: Jetzt gab der Sender die restlichen drei Kandidaten bekannt!

Wie der Sender RTL am Donnerstag verkündete, machen eine Frau und zwei Männer die tanzende Promi-Schar komplett – genauer gesagt Sänger und Ex-DSDS-Juror Mike Singer (21), Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein sowie Zirkusartist und Ninja Warrior Germany-Gewinner 2021 René Casselly. Auch diese drei VIPs wollen alles geben, um sich den begehrten Titel "Dancing Star" 2022 zu sichern. Mike kann es sogar kaum noch abwarten, wie er in einem Interview verriet: "Ich bin sehr aufgeregt, ganz ehrlich!"

Bei Mike und René und Lilly wurde bereits im Voraus spekuliert, ob sie mit dabei sind – diese Vermutungen haben sich nun ja bestätigt. Eines ist jedenfalls klar: Die Fans dürfen sich auf jede Menge Tanzspaß mit den 14 Promis freuen.

Anzeige

Instagram / rene_casselly René Caselly nach "Team Ninja Warrior"

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de