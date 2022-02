Travis Barker (46) hat sich für seine Partnerin Kourtney Kardashian (42) etwas ganz Besonderes überlegt! Dass der Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nach ihrer Verlobung im Oktober 2021 immer noch auf Wolke sieben schweben, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein: Regelmäßig bekunden die zwei Turteltauben einander ihre Liebe im Netz. Am Valentinstag machte der Musiker nun einmal mehr klar, wie glücklich er mit dem Reality-TV-Star ist: Travis bereitete eine süße Überraschung für Kourtney vor!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 42-Jährige nun, was sie von ihrem Partner am Tag der Liebe bekommen hat. Für seine zukünftige Ehefrau scheute Travis natürlich keine Kosten und Mühen: Kourtney durfte sich über zwei riesige Statuen von Minnie und Mickey Mouse freuen, die von einem regelrechten Rosenmeer umgeben waren. Doch damit nicht genug: Die Influencerin bekam neben einem Lebkuchenhäuschen auch Schokolade und eine herzförmige Pizza geschenkt.

Kourtney scheint den Valentinstag allerdings nicht nur mit dem Blink182-Star zu verbringen. Auf ihrem Instagram-Account postete sie nämlich ein paar Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Mason (12) zu sehen ist. Der Kleine putzte sich für den Anlass total heraus – und trug einen schicken Anzug. "Habe noch nie einen süßeren Jungen gesehen", schwärmte die Unternehmerin Jen Atkins unter dem Beitrag.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Valentinstagsgeschenk

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian im Februar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason im Februar 2022

