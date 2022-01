Die beiden lieben sich wirklich abgöttisch! Seit vergangenem Oktober schweben Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) im Liebeshimmel: Sie gaben ihre Verlobung bekannt. Gerne zeigt sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit im Netz glücklich mit dem Blink-182-Schlagzeuger. Doch als sie nun wieder turtelten, wurde es einigen Fans zu viel: Ein paar User machten sich über Kourtney und Travis sogar lustig!

Auf Instagram teilte der Musiker einen süßen Schnappschuss, auf dem er seine Verlobte liebevoll küsst. "Ich würde für dich sterben", betitelte Travis den Post. Kourtney erwiderte diese Liebeserklärung mit ähnlichen Worten, was einige Follower ziemlich amüsierte. "Beruhigt euch, wir schreiben das Jahr 2022 und nicht 1765. Romeo und Julia sind lange überholt", witzelte ein Fan in der Kommentarspalte. "Das ist ein bisschen drastisch", meinte ein anderer.

Einige User waren jedoch auch richtig gerührt von den Worten der beiden. "Wenn meine Liebe nicht so ist, will ich sie nicht", schrieb ein Fan. Dass das Paar mit seinen kuriosen Liebesbekundungen für gespaltene Meinungen sorgt, ist nicht das erste Mal. Zuletzt hatte Kourtney gezeigt, wie Travis ihr hingebungsvoll die Füße ableckt – auch das war einigen Followern zu viel gewesen.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Januar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

