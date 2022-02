Liliana Matthäus (34) muss sich an ihren neuen Alltag offenbar noch gewöhnen! Vor wenigen Tagen machte die Ex-Frau des einstigen Fußballprofis Lothar Matthäus (60) die freudige Neuigkeit publik, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist: Ihre Tochter namens Virginia Gigi White erblickte am 11. Februar das Licht der Welt. Jetzt teilte das Model einen ganz besonders intimen Moment mit seinen Fans: Liliana postete ein Stillfoto – und ließ dabei durchblicken, dass die ersten Tage nach der Geburt ganz schön anstrengend für sie gewesen sind!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 34-Jährige nun einen intimen Schnappschuss, auf dem die Kleine an ihrer Brust liegt. Darunter machte Liliana klar, dass sie mit dem Stillen noch nicht so gut zurechtkommt. "Ich werde nicht lügen: Es tut ziemlich doll weh, aber es ist die schönste Aufgabe, die ich je hatte und eine Aufgabe, die mich demütig werden lässt", notierte sie unter der Momentaufnahme.

Bereits wenige Stunden nach der Entbindung hatte die Brünette für heftige Diskussionen im Netz gesorgt. Der Grund? Auf dem Bild, welches sie zuvor aus dem OP-Saal geteilt hatte, schien die einstige Let's Dance-Kandidatin top gestylt zu sein. "Hatte die eine Visagistin im OP?", fragte sich nur einer von vielen Fans unter einem Promiflash-Beitrag.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit ihrer Tochter Virginia Gigi White

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus und ihr Partner nach der Geburt ihres Babys

Getty Images Liliana Matthäus, Model

