Lala Kent (31) will bei ihren Rendezvous auf Nummer sicher gehen. Die Reality-Beauty trennte sich erst im vergangenen Oktober von ihrem Verlobten Randall Emmett – und die beiden gingen nicht gerade im Guten auseinander. Lala ist sich sogar sicher, dass der Produzent ihr fremdgegangen ist. Um bei zukünftigen Partnern keine bösen Überraschungen zu erleben, hat die "Vanderpump Rules"-Darstellerin sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sie lässt ihre Dates von einem Privatdetektiv überprüfen.

Das verriet die 31-Jährige jetzt in einem Amazon-Live-Chat: "Ich werde nie wieder jemanden in mein Leben lassen, ohne vorher einen kompletten Background-Check gemacht zu haben." Dabei lässt sie ihre potenziellen Verehrer in allen Lebenslagen durchleuchten, sei es die finanzielle oder auch die familiäre Situation. "Ich habe jetzt einen Privatdetektiv, dem ich immer mal wieder Leute schicke. Ich sage dann 'Hey, bevor ich irgendwo mit dieser Person hingehe, muss ich ihre Geschichte kennen'", erzählte sie.

Lala glaubt, dass dieses Verhalten ein Schutzmechanismus sein könnte, den sie durch ihre frühere Beziehung aufgebaut hat. "Das könnte das Trauma sein. Ich habe keine Erinnerungen an meine Beziehung. Ich erinnere mich an keine guten Momente. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie es zu Ende ging. Vielleicht ist das mein Verstand, der versucht, mich zu beschützen", hielt sie fest.

Anzeige

SYSPEO/SIPA / ActionPress Randall Emmett und Lala Kent

Anzeige

Getty Images Lala Kent bei einem Screening von "Midnight in the Switchgrass"

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de