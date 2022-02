Sie spaltet die Gemüter! Kaum eine Kandidatin polarisiert in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel so sehr wie Viola. Mit ihren rosaroten Haaren im Vokuhila-Style entsetzte sie einige Zuschauer, während andere wie der Designer Kilian Kerner echtes Model-Potenzial in ihr sehen. Wegen ihrer unkonventionellen Art kamen rasch Gerüchte auf, Viola sei in die Show eingeschleust worden – was sie gegenüber Promiflash jetzt jedoch deutlich zurückwies!

Vor allem der Satiriker Jan Böhmermann (40) war in Verdacht geraten, Viola in die von Heidi Klum (48) präsentierte Sendung geschmuggelt zu haben. "Da ich auf TikTok und Twitter nicht aktiv bin, habe ich von dem Ausmaß des Gerüchts zunächst nichts mitbekommen", erzählte das Nachwuchsmodel im Gespräch mit Promiflash. Dem Netz-Gossip erteilte sie dann noch eine klare Abfuhr: "Bei der Theorie, dass Böhmermann mich eingeschleust hätte, handelt es sich nur um ein Gerücht!"

Ihr Chancen in der Show könne sie kaum einschätzen, weil sie bisher keine Modelerfahrung habe, verriet Viola: "Ich bin schon gespannt, wie ich die kommenden Herausforderungen meistern werde." Mit den negativen Nachrichten, die sie seit Beginn der Staffel immer wieder erhält, könne sie hingegen gut umgehen, versicherte sie: "Dennoch ist die hohe Anzahl an Menschen, die eine Meinung über mich haben noch sehr ungewohnt."

Getty Images Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week, 2019

Getty Images Jan Böhmermann beim Grimme Preis 2018

ProSieben/Richard Hübner Viola und Kashmira Maduwege bei "Germany's next Topmodel'

