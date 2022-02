Fiona Erdmann (33) setzt ihren Fokus auf die positiven Dinge im Leben. Das Model musste in der Vergangenheit bereits so manche Schicksalsschläge verkraften. 2016 verstarb die Mutter der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin an einer Nervenkrankheit. Nur ein Jahr später kam ihr damaliger Ehemann bei einem Motorradunfall ums Leben. Auch das Jahr 2021 war für die Influencerin kein leichtes – sie erlitt eine Fehlgeburt. Im Promiflash-Interview verriet Fiona, wie sie mit den Schicksalsschlägen umgeht.

"Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es so wichtig ist, sich nicht die ganze Zeit mit negativen Sachen zu beschäftigen", erzählte die 33-Jährige gegenüber Promiflash. Vor allem Ablenkung habe ihr oft geholfen. "Es passieren immer irgendwelche schlimmen Sachen im Leben und es ist so wichtig, dass du dich dann einfach auf die positiven Sachen fokussierst", teilte die werdende Mutter mit. Der Influencerin sei es wichtig, nach vorne zu blicken und sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren, anstatt sich in ihrer Trauer zu verlieren.

"Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das immer funktioniert", äußerte das Model. Dennoch wisse sie, dass jeder Mensch anders mit seiner Trauer umgehe, weshalb sie es sich nicht anmaßen würde, andere zu belehren. "Wir sind alle unterschiedlich, wir alle ticken anders und verarbeiten anders. Aber für mich war das die richtige Art und Weise so damit umzugehen", stellte Fiona klar.

