Auch in ihrer Schwangerschaft weiß sich Rihanna (33) gekonnt in Szene zu setzen! Vor etwas mehr als einer Woche überraschte die Sängerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Sie und ihr Freund A$AP Rocky (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Seitdem sah man die "Umbrella"-Interpretin schon öfters in der Öffentlichkeit – dabei verpackte sie ihren Babybauch stets extravagant. Auch beim diesjährigen Super Bowl: Rihanna setzte an diesem Abend auf stylishe Transparenz!

Nach dem berühmt-berüchtigten sportlichen Event präsentierte die werdende Mutter ihr cooles Outfit beim Verlassen des Football-Stadions in seiner ganzen Pracht. Rihanna rockte eine blaue durchsichtige Bluse, zu der sie eine passendes Bustier kombinierte. Dadurch dürften wohl alle Blicke ihrer wachsenden Babykugel gegolten haben. Dazu wählte die Musikerin ein samtiges Kopftuch und eine weiße Sonnenbrille im Stil der 1990er Jahre. Mit einer Mom-Jeans in einem hellen Grau samt einer übergroßen Bomberjacke mit einer gelben Fellkapuze verlieh Rihanna ihrem Outfit eine lässige Note.

Ihre extravagante Garderobe rundete sie mit dünnen goldenen Ketten sowie einigen schlichten Ringen ab. Rihanna bewies mit diesem schicken Look abermals: Sie fühlt sich in ihrer Schwangerschaft augenscheinlich sehr wohl in ihrer Haut. Ein Insider verriet diesbezüglich vor wenigen Tagen gegenüber HollywoodLife: "Rihanna liebt jeden Moment ihrer Schwangerschaft."

ShotbyNYP / BACKGRID / ActionPress Rihanna in West Hollywood im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

