Kat Dennings (35) hat es total erwischt! Im vergangenen Jahr machte die 2 Broke Girls-Darstellerin ihre Liebe zu dem US-amerikanischen Rockmusiker Andrew W.K. öffentlich und teilt seither immer wieder superverliebte Schnappschüsse im Netz. Nur eine Woche nach ihrem Liebes-Outing verkündeten die Turteltauben schließlich, bereits verlobt zu sein und schon bald den gemeinsamen Bund fürs Leben eingehen zu wollen. Die verdächtige Schmuckauswahl der beiden, gab nun Grund zu glauben, dass Kat und ihr Freund bereits verheiratet sind.

Dass das Pärchen bereits mit ihren gemeinsamen Eheringen gesichtete wurde, führte bei Kats Fans zu großer Verwirrung – nun gab die Schauspielerin Entwarnung: "Wir sind noch nicht verheiratet, aber wir sind losgezogen, um unsere Eheringe zu kaufen", erklärte die 35-Jährige, als sie Anfang der Woche in der Ellen DeGeneres Show zu Gast war. Weiter plauderte sie aus, dass sie und ihr Verlobter die Trauringe so gerne mochten und sich überlegten, die Klunger deshalb gleich anzulegen. "Und das ist schon das Ende der Geschichte", strahlte die Max-Black-Darstellerin.

Obwohl das Paar nie viele Details über ihre gemeinsame Beziehung öffentlich gemacht hat, verriet Kat in der Sendung, dass Andrew definitiv der Richtige zu sein scheint. Immerhin verstehe sich der Rockmusiker ausgezeichnet mit Kats Katze Millie – und die hatte es ihren Ex-Partnern in der Vergangenheit nicht immer leicht gemacht. "Sie hat jede andere romantische Person in meinem Leben verachtet", scherzte sie gegenüber der Talkmasterin Ellen DeGeneres (64).

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, Serien-Star

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, Schauspielerin und Rocker Andrew W.K.

Getty Images Kat Dennings im November 2019

