Christina Rusch (23) hat die Probleme wohl schon kommen sehen! Die Fitnesskauffrau ist eine der Kandidatinnen, die um den diesjährigen Bachelor Dominik Stuckmann (30) buhlen. Doch in der Frauenvilla eckt sie mit ihrer selbstbewussten Art oft an. Einige ihrer Mitstreiterinnen lästerten bereits heftig über die Beauty aus Kaiserslautern. Gegenüber Promiflash erklärte Christina jetzt: Sie wusste schon von Anfang an, dass sie mit einigen Girls nicht klarkommen wird!

Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, dass es ihr ziemlich egal ist, dass ihre Mitstreiterinnen sie nicht mögen. "Ich denke, Kandidatinnen mit einem großen Selbstbewusstsein haben damit kein Problem", stellte sie klar. Stattdessen glaubt Christina, dass einige der anderen Mädels gerne so selbstbewusst wären wie sie – und ihr das daher neiden und sich von ihr angegriffen fühlen.

Doch so ganz kalt scheinen sie die Lästereien doch nicht zu lassen. Nachdem die 23-Jährige Wind davon bekommen hatte, suchte sie nämlich zunächst das Gespräch mit den Single-Ladys. Doch Christina Aurora wies die Vorwürfe ihrer Konkurrentin prompt zurück. "Ich habe nie gesagt, dass ich irgendjemanden hier hasse", stellte die Münchnerin klar.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

Instagram / christinashakira Christina Rusch, Bachelor-Girl

RTL Bachelor-Kandidatin Christina Aurora

