Christina Rusch (23) weiß genau, was sie will! Die Sport- und Fitness-Kauffrau aus Kaiserslautern ist eine von 22 Kandidatinnen, die drauf und dran sind, das Herz von Dominik Stuckmann (29) bei Der Bachelor zu erobern. Ab der kommenden Woche verteilt der Single-Mann Rosen im TV und hofft auf die große Liebe. Doch kann Dominik bei Christina überhaupt punkten? Wenn es um Männer mit Traummann-Potenzial geht, ist ihr eines besonders wichtig, wie sie Promiflash verriet: Ihr Partner soll ordentlich Kohle nach Hause bringen.

Schon in ihrem Vorstellungstext auf der Webseite von RTL stellte die 23-Jährige klar: Männer mit Geld findet sie besonders attraktiv. Heißt das also, dass ein niedriger Kontostand ein Ausschlusskriterium darstellt? "Würde er weniger als ich verdienen, wäre das auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium. Ich kann mir einfach keinen Geringverdiener an meiner Seite vorstellen", schaffte Christina im Gespräch mit Promiflash Klarheit. Die leidenschaftliche Hobby-Pole-Dancerin ist seit mittlerweile einem Jahr Single und hat inzwischen selbst gemerkt, dass sie womöglich mit ihren Ansprüchen nicht einfach so auf der Straße einen Partner finden wird. Ihre Bachelor-Teilnahme soll nun Abhilfe schaffen. "Es war irgendwie ganz spontan im Mallorca-Urlaub, als ich gemerkt habe: Die Basic-Männer da draußen sind nichts für mich", erinnerte sie sich an ihre Bewerbung.

Tatsächlich könnte Dominik aber ganz nach Christinas Geschmack sein. Der Tischtennisspieler ist nicht nur IT-Spezialist, sondern auch Gründer und Investor. Beruflich könnte er also bei der Pfälzerin punkten.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

RTL Christina Rusch, Bachelor-Teilnehmerin 2022

RTL Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann

