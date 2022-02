Die Bridgerton-Fans können es kaum mehr abwarten! Im Dezember hatte der Regisseur Chris Van Dusen verkündet: Alle Szenen für die zweite Staffel der erfolgreichen Netflix-Produktion sind im Kasten! Nun dauert es also gar nicht mehr so lange. Denn ab dem 25. März kehrt Lady Whistledown (Nicola Coughlan, 35) endlich mit einer Menge Klatsch und Tratsch über die High Society Londons zurück! Jetzt veröffentlichte Netflix den ersten langen Trailer der Fortsetzung von "Bridgerton"!

Wie die Fans ab sofort auf den Social-Media-Accounts von Netflix sehen können: Dieses Mal dreht sich alles um Anthony Bridgerton, der von Jonathan Bailey (33) verkörpert wird. Er beschließt augenscheinlich seine Pflicht zu erfüllen und will sich nun doch eine Frau suchen. In der ersten Staffel war der älteste Bridgerton-Bruder strikt dagegen gewesen. Wie es scheint, verguckt es sich in der Fortsetzung in die wunderschöne Debütantin Edwina, welche von Charithra Chandran dargestellt wird. Im YouTube-Trailer warfen sich die beiden einige vielsagende Blicke zu. Auch andere bekannte Gesichter aus Staffel eins sind wieder mit von der Partie.

Denn auch Penelope Featherington alias Lady Whistledown ist in dem kurzen Video zu sehen. Sie kehrt zurück und hat wohl eine Menge Heimlichkeiten im Gepäck. Der Trailer verspricht also schon jetzt: In der Weiterführung liegt Liebe, aber vor allem eine Menge Skandale in der Luft. Staffel zwei steht im Übrigen ganz unter dem Motto: Liebe spielt nie nach den Regeln.

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Netflix Szene aus der Netflix-Serie "Bridgerton"

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

