Wie viel Zeit haben die Singles bei First Dates Hotel überhaupt, um sich in ihr Gegenüber zu verlieben? Vor wenigen Wochen ging es wieder los: Moderator Roland Trettl (50) machte es sich erneut zur Aufgabe, in seinem Liebeshotel einsame Herzen zu verkuppeln. Nach einem gelungenen Dinner folgt für einige Kandidaten am nächsten Tag noch ein gemeinsamer Ausflug. Als Zuschauer sieht man davon nur Bruchstücke – doch wie lange dauern die TV-Dates wirklich?

Kandidat Max behält seinen Aufenthalt im "First Dates Hotel" und das Kennenlernen mit Oli jedenfalls nur in positiver Erinnerung, wie er Promiflash verriet: "Unser erstes Date ging bestimmt über vier Stunden und am zweiten Tag waren wir von morgens bis abends gemeinsam unterwegs." Neben der eigentlichen Date-Zeit schwärmte Max aber auch von den liebenswerten Gastgebern rund um Rolands Team, dem leckeren Essen und der tollen Unterkunft.

Auch Single-Lady Morena kostete die Zeit mit ihrer Date-Partnerin Celina voll und ganz aus. "Es waren nur wenige Tage, aber wir haben die Zeit genutzt, die wir hatten in so einer Atmosphäre", schwärmte sie. Für die lockige Schönheit sei es sogar noch mal "ein ganz anderes Feeling" gewesen, jemanden in dieser Umgebung kennenlernen zu dürfen.

Instagram / maxka089 "First Dates Hotel"-Kandidat Max

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

First Dates Hotel, Vox Morena, Teilnehmerin bei "First Dates Hotel"

