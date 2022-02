Wurde aus den First Dates Hotel-Teilnehmern Oliver und Max etwa ein Paar? Obwohl Oliver beim Blinddate in der Kuppelshow direkt erklärte, extrem schnell genervt von anderen Menschen zu sein, zeigte er sich von seinem Date-Partner Max sehr angetan. Die Chemie zwischen den beiden passte nämlich auf Anhieb und auch der Humor der Singles stimmte überein. Sprang zwischen den beiden also doch noch der Flirt-Funke über? Promiflash verrieten Max und Oliver jetzt, ob sie eine Beziehung eingegangen sind.

"Ein Paar sind wir nicht geworden", stellte Oliver im Promiflash-Interview klar. Dennoch habe es ein Happy End gegeben! "Ich habe dank First Dates Hotel einen ganz wundervollen und lustigen Menschen kennenlernen dürfen", schwärmte er. Max sei eine absolute Bereicherung im Leben des Kölners: "Auch wenn es bei First Dates Hotel nicht mit der Liebe geklappt hat, kann ich eine Sache festhalten: Ich habe einen Freund fürs Leben gefunden." Das sieht Max umgekehrt genauso. "Das Happy End gibt es für mich auch ohne Oli als meinen festen Freund, denn ich habe einen ganz tollen Menschen kennengelernt", erklärte auch er dankbar.

Obwohl sie in Kroatien eine wunderschöne Zeit verbracht hätten, haben die Männer sich nach ihrem TV-Date nicht noch einmal gesehen. "Ein reales Treffen steht noch aus", berichtete Oliver. Beide seien beruflich nämlich sehr stark eingespannt, dennoch hielten sie täglichen Kontakt: "Wir verfolgen unsere Aktivitäten im Netz und tauschen uns regelmäßig aus." Und auch Max betonte gegenüber Promiflash, dass ein echtes Treffen definitiv geplant sei.

Instagram / maxka089 "First Dates Hotel"-Kandidat Max

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Instagram / oli_opjoeck "First Dates Hotel"-Kandidat Oliver

