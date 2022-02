Er hat zwei schwierige Jahre hinter sich! Für Jimi Blue Ochsenknecht (30) lief seit 2020 nicht alles nach Plan: Der Schauspieler trennte sich im vergangenen Jahr kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter von seiner damaligen Partnerin Yeliz Koc (28). Im Jahr davor war die Situation bei ihm finanziell offenbar mehr als angespannt. Nachdem der einstige "Wilde Kerle"-Star seine Notlage immer wieder angedeutet hatte, redete er nun Klartext: Für Jimis Schulden war anscheinend sein Lebensstil verantwortlich.

Im Bunte-Interview erzählte er jetzt, wie er in die Schuldenfalle geriet: "Ich habe auf jeden Fall den falschen Leuten vertraut". Bei einem Start-up-Projekt sei etwa kurzfristig ein Investor abgesprungen – woraufhin der 30-Jährige selbst in die Tasche greifen musste: "Ich musste all meine Ersparnisse investieren, um die Gläubiger auszuzahlen. Auch das, was ich fürs Finanzamt zurückgelegt hatte." Dabei sei es um eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich gegangen, fügte er hinzu.

Doch auch seinem damaligen Lifestyle gibt Jimi eine Mitschuld an der Misere: "Ich habe zwischenzeitlich einfach auf zu großem Fuß gelebt. Zu viel ausgegeben für Autos oder fürs Feiern." Inzwischen seien die Schulden jedoch zurückgezahlt – und auch seine Sicht auf das Leben habe sich geändert: "Das passiert mir heute als Vater nicht mehr."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

TVNOW / ITV Studios Germany Jimi Blue Ochsenknecht bei "Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de