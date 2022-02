Da hat jemand die Nacht zum Tag gemacht! Der Rapper Travis Scott (30) und die Influencerin Kylie Jenner (24) sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Am zweiten Februar kam Wolf Webster auf die Welt, wie die Mutter einige Tage später mit einem Instagram-Post ihren Fans mitteilte. Papa Travis scheint sich jetzt aber erst mal eine kurze Auszeit vom Vatersein genommen zu haben: Er feierte bis vier Uhr morgens in einem Nachtklub!

Der "Goosebumps"-Interpret besuchte nach dem Super Bowl am Sonntag eine Aftershow-Party, wie The Sun berichtete. Der Rapper war dann bis in die Morgenstunden mit Kollegen wie Lil Baby, Gunna, Lil Kim und Swae Lee (26) unterwegs. Gemeinsam feierten sie den Sieg der Los Angeles Rams, während Mama Kylie mit den Kindern zu Hause blieb. Der Keeping up with the Kardashians-Star schaute das Spiel mit ihrem frischgeborenen Sohn und ihrer Tochter Stormi (4) im eigenen Heim vor dem Fernseher.

Obwohl die beiden bereits Eltern von zwei Kindern sind, wohnt das Pärchen immer noch nicht zusammen. Nachdem sie sich im Oktober 2019 erst getrennt und Mitte 2021 wieder angenähert hatten, wollen es die Turteltauben lieber langsam und entspannt angehen lassen. Sie seien glücklich, so wie es ist, verriet zuletzt ein Insider. So scheint es auch keine Probleme zu geben, wenn Travis nach einer Partynacht erst spät (bzw. früh morgens) nach Hause kommt.

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Instagram / travisscott Travis Scott, Rapper

