Sie spricht offen über ihre Schock-Diagnose! Sonya Kraus (48) und sieben weitere prominente Frauen haben in der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs die Hüllen fallen lassen. Das Format will auf die Krebsvorsorge aufmerksam machen. Vor allem Sonya liegt dieses Thema besonders am Herzen. Wie die Beauty nun in einem Interview enthüllte, hat sie vor wenigen Monaten selbst gegen Brustkrebs gekämpft!

Im Interview mit Bunte berichtete Sonya jetzt von ihrer Krebserkrankung. Im September 2021 wurde bei der 48-Jährigen im Rahmen einer Routine-Untersuchung ein kleiner, aber hochaggressiver Tumor in der Brust festgestellt: "Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken." Sie habe danach noch eine Chemotherapie gemacht, die ihr viel abverlangte: "Die Chemo war ein Monster für mich", offenbarte die Moderatorin. Erst dann konnte sie sich ihre Brüste wieder aufbauen lassen. "Wäre ich nicht zum Routine-Check-up gegangen, würde ich heute nicht mehr leben", ist sich die zweifache Mutter sicher.

Genau aus diesem Grund ist Sonya nun mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen: "Meine Mission und Herzensangelegenheit ist es aufzuklären und alle zur Vorsorge zu animieren." Ihr selbst habe nämlich die totale Offenheit mit der Thematik geholfen, damit umgehen zu können.

RTL / Frank Hempel Die Promis der zweiten "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"-Ausgabe

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Oktober 2021

