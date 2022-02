Queen Elizabeth II. (95) erobert den Einzelhandel! Erst vor wenigen Wochen entpuppte sich das britische Oberhaupt als regelrechtes Unternehmer-Genie: Die Monarchin brachte ihr eigenes Ketchup auf den Markt – und zwar bestehend aus Gewürzen, Äpfeln und Co. aus dem Garten ihres eigenen Anwesens. Das soll aber nicht das einzige Produkt sein. Jetzt widmete sich die Königin auch ihrer Liebe zu Tieren: Sie verkauft ihr selbst kreiertes Parfüm für Hunde!

Der 95-Jährigen liegt es offenbar sehr am Herzen, dass auch die flauschigen Vierbeiner immer einen wohligen Geruch verströmen. "The Happy Hounds Dog Cologne" rieche laut Beschreibung auf der Internetseite der Verkaufsplattform nach einem ausgiebigen Spaziergang an der Küste – genauer gesagt, nach einem moschusartigen Duft mit Zitrusnote und Bergamotte. Das welpenfreundliche Parfüm ist bereits für rund zwölf Euro erhältlich und sei sowohl für weibliche als auch männliche Fellnasen geeignet.

Auf der Website des Geschenkeladens in Sandringham bekommen Hundefreunde sogar noch eine größere Auswahl von Queen Elizabeths Produktpalette aufgetischt. Dort ist nämlich auch direkt eine komplette Geschenkbox zu kaufen, die gleich noch ein Hundeshampoo, einen Knochen sowie ein knuffiges Spielzeug für den tierischen Wegbegleiter beinhaltet.

Anzeige

Getty Images Die Queen in Kanada im Oktober 2002

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. während einer Rede bei der UN‑Klimakonferenz

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Hund im April 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de