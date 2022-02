Queen Elizabeth II. (95) scheint sich bereits auf ihr großes Jubiläum einzustimmen! Am 6. Februar sitzt die Monarchin stolze 70 Jahre lang auf dem Thron. Zu diesem Anlass sind das ganze Jahr über diverse Feierlichkeiten geplant. Das Hauptevent wird am 4. Juni stattfinden – dem gleichen Tag, an dem ihre Urenkelin Lilibet Diana Geburtstag feiert. Doch auch kurz vor dem Tag des Platinjubiläums wurde die Queen gesichtet und kam dabei auffallend herausgeputzt daher!

Auf aktuellen Fotos ist die 95-Jährige auf dem Beifahrersitz eines Range Rovers zu sehen. Mit schicken Ohrringen und auffälligem roten Lippenstift ließ sich die Queen chauffieren. Dabei ließ die Regentin gerade ihren Landsitz in Sandringham hinter sich. Dort kam sie vor rund zehn Tagen an. Für gewöhnlich bleibt sie auf dem Anwesen in Norfolk bis zu ihrem Jubiläum am 6. Februar.

Zuletzt hatte die Queen eigentlich an Weihnachten in Sandringham verweilen wollen. Der Besuch war allerdings aufgrund der Gesundheitskrise gecancelt worden. Stattdessen hatte die vierfache Mutter auf Schloss Windsor gefeiert und von ihrem Sohn Prinz Charles (73) und dessen Gattin Camilla (74) Gesellschaft bekommen.

Getty Images Queen Elizabeth II., Oktober 2021

Action Press / Splash News Die Queen im Februar 2022

Getty Images Camilla, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei den Braemar Highland Games 2019

