Mickie Krause (51) hat dem Krebs den Kampf angesagt! Erst Anfang Februar teilte der Ballermann-Star eine schlimme Neuigkeit mit seinen Fans: Bei einer Vorsorgeuntersuchung vor laufenden TV-Kameras wurde ein Tumor in der Blase des Sängers gefunden. Nur kurz nach der erschreckenden Diagnose wurde der "Eine Woche wach"-Interpret bereits operiert und der Tumor erfolgreich entfernt. Wie geht es Mickie nach dem Eingriff?

Im Prominent!-Spezial zu der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs gab der Mallorca-Star ein Update. "Der Krebs hat nicht gestreut, er wurde erfolgreich operativ entfernt. Ich hatte nach der OP keine Schmerzen!", freute er sich. Nur gut zwei Wochen nach dem Eingriff sei er inzwischen wieder richtig fit und sogar wieder in der Lage, joggen zu gehen: "Körperlich geht es mir sehr gut, es gibt im Grunde nichts, was ich nicht machen darf!"

So entspannt und positiv war Mickie kurz nach der Diagnose jedoch nicht gewesen – und auch seine Familie reagierte offenbar geschockt. Der 51-Jährige schilderte: "Meine Frau war natürlich in dem Moment so aufgebracht, dass die Kinder gemerkt haben, da stimmt was nicht. Die haben natürlich alle drei sofort geweint."

TVNOW / Stefan Gregorowius Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Getty Images Mickie Krause im Juni 2015 in Chemnitz

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause und seine Frau an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2001

