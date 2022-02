Sonya Kraus (48) spricht offen über ihre Krankheit. Die Moderatorin erhielt vor einigen Monaten die schlimme Nachricht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Das kam für sie ziemlich überraschend, denn eigentlich war sie nur zu einer Routine-Untersuchung zum Arzt gegangen. Doch die Schauspielerin setzte alles daran, schnellstmöglich wieder gesund zu werden: Doch vor allem die Chemo-Therapie fiel Sonya anfangs sehr schwer.

Mit Bunte traf sich die 48-Jährige zum Gespräch. "Die Chemo war ein Monster für mich. Mein Befund war allerdings so, dass ich das machen musste", erklärte sie offen. Die Strahlentherapie war jedoch nicht die einzige Maßnahme, die Sonya ergriff: Sie ließ sich beide Brüste abnehmen. Dabei ging sie bewusst so radikal vor: "Ich wollte keine scheibchenweise, brusterhaltende Therapie, die vielleicht unglücklich endet."

Trotz allem hat Sonya ihre positive Einstellung nicht verloren. "Ich habe mir gesagt, was für ein unendliches Glück, dass es so früh entdeckt wurde", zeigte sie sich optimistisch. Auch die Bestrahlung sei irgendwann nicht mehr so angsteinflößend gewesen wie am Anfang: "Heute kann ich sagen, dass die Chemo für mich ihren Schrecken verloren hat, weil die begleitenden Medikamente mir vieles erspart haben."

Getty Images Sonya Kraus 2019 in München

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus am "Das Internat"-Set

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im Mai 2020

