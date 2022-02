Anne Wünsche (30) hat sich ganz schön verändert! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nimmt ihre Fans in den sozialen Medien stets in ihrem Alltag mit und teilt auch intime Momente. Viele kennen sie als blonde Mama – doch das war nicht immer so! Gerade in jungen Jahren hatte sie einen ganz anderen Style: Jetzt teilte Anne ein paar Schnappschüsse aus ihrer Jugend!

In ihrer Instagram-Story wurde die aktuell zum dritten Mal Schwangere herausgefordert, ein paar Bilder aus ihrer Teenie-Zeit zu zeigen. Diesen Wunsch erfüllte Anne prompt! In einem alten Fotoalbum sieht man die Influencerin als Jugendliche witzige Selfies machen oder aufreizend posieren. Doch ihr damaliger Look unterschied sich stark von ihrem jetzigen: Eine Zeit lang trug Anne sogar mal pechschwarze Haare und fetten Kajal! Damals war sie ein großer Fan von Tokio Hotel, wie sie erklärte.

Rückblickend betrachtet findet die 30-Jährige das nun ziemlich amüsant und lachte herzlich über die alten Bilder. "Mama! Warum hast du mir nie gesagt, wie scheiße das aussieht?", klagte sie in ihrer Story, doch fand es durchaus auch niedlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in jungen Jahren

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in jungen Jahren

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 20. Schwangerschaftswoche

