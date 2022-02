In jedem Jahr ist das Nacktshooting eine der gefürchtetsten Challenges bei Germany's next Topmodel! In der vergangenen Staffel mussten Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels zusätzlich sogar komplett unbekleidet über den Laufsteg stolzieren. Doch in diesem Jahr legt Heidi offensichtlich noch eine Schippe drauf: Laut Promiflash-Informationen mussten sich die Top 12 in Los Angeles einer besonders freizügigen Challenge stellen: Jetzt wurden Fotos der GNTM-Kandidatinnen beim Nacktshooting veröffentlicht – und die haben es echt in sich!

Achtung, Spoiler! Wenn ihr nicht wissen wollt, welche Kandidatinnen es in die Top 12 schaffen, lest ab hier nicht weiter!

Auf diesen neuen Paparazzifotos, die Anfang Februar in Kalifornien entstanden sind, rekeln sich Heidis Kandidatinnen splitterfasernackt als menschliche Zeiger in einer überdimensionalen Uhr: Unter anderem stellten sich Juliana, Lena, Lieselotte, Martina und Noëlla dem freizügigen Shooting mit dem Fotografen Brian Bowen Smith, für das sie von Kopf bis Fuß mit goldener Farbe bemalt wurden. Bei den Dreharbeiten waren sie jedoch nicht mal vor den Blicken der neugierigen Passanten geschützt! Das Shooting fand nämlich in der Küstenstadt Huntington Beach an einem öffentlich zugänglichen Strand statt. Doch nicht nur während der waghalsigen Posen hielten sich die Nachwuchsmodels völlig hüllenlos am Set auf, auch während der Gespräche mit Heidi zeigten sich die Kandidatinnen, wie Gott sie schuf.

Aber wie viel hat ein solches Shooting denn dann tatsächlich mit der Arbeit eines Models zu tun? Promiflash hat bei dem einstigen GNTM-Juror Peyman Amin (50) nachgefragt – und der hält von der Situation in Heidis Castingshow wohl nicht allzu viel. "Wenn im richtigen Modelleben in der realen Welt ein Nacktshooting ansteht, dann wird dafür gesorgt, dass keine Passanten einen Blick auf die nackte Haut der Models werfen können – das ist eine absolute Sperrzone für das laufende Publikum", betonte der Modelagent nämlich.

ActionPress Juliana am GNTM-Set

ActionPress Kandidatin Martina mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith am GNTM-Set

ActionPress Lieselotte mit Heidi Klum beim GNTM-Shooting

ActionPress Kandidatin Noëlla mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith am GNTM-Set

