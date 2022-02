Christina Rusch (23) erklärt ihren Bachelor-Ausstieg. Die Sport- und Fitnesskauffrau drängte sich bei Gruppendates oft in den Vordergrund und bekam ordentlich Aufmerksamkeit von Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) geschenkt. Dafür wurde sie von einigen ihrer Konkurrentinnen fies angegangen. Die Sorge der Girls war aber umsonst – denn die Blondine hatte kein Interesse an dem Single. In der aktuellen Folge stieg sie freiwillig aus. Im Gespräch mit Promiflash verriet Christina jetzt, wie es zu der Entscheidung kam.

"Als ich mit Dominik während des letzten Gruppendates ein Gespräch führte, fiel mir auf, dass nur freundschaftliches Interesse besteht", erzählte die 23-Jährige. Daraufhin habe sie sich wohl einfach nicht mehr auf den IT-Spezialisten einlassen können. Die Hobby-Poletänzerin aus der Nähe von Kaiserslautern habe zunächst sogar das Gefühl gehabt, dass Dominik mehr Interesse an ihr zeigt als sie an ihm. Dieser Eindruck habe sich aber nicht bestätigt. "Nach mehreren geführten Gesprächen war uns beiden klar, dass wir eher ein Verhältnis auf freundschaftlicher Ebene haben", hielt sie fest.

Weil die Dreharbeiten in Mexiko schon einige Zeit zurückliegen, dürfte viele Fans nun interessieren, ob Christina mittlerweile wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Die Antwort lautet: Nein – wie sie in dem Interview ausgeplaudert hat: "Aktuell bin ich noch Single. Ich lasse alles auf mich zukommen und fokussiere mich auf mich selbst. Man sollte nicht krampfhaft nach einem Partner suchen."

