Queen Elizabeth (95) greift für Prinz Andrew (61) tief in die Tasche. Die heute 38-jährige Virginia Giuffre wirft dem Blaublüter vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Deswegen müsste sich der 61-Jährige in New York eigentlich einem Strafprozess stellen. Diesem entging er nun jedoch: Der Sohn der Queen einigte sich mit der Klägerin außergerichtlich. Um die Vergewaltigungsvorwürfe loszuwerden, muss Andrew einiges hinblättern. Angeblich handelt es sich um 14,4 Millionen Euro. Doch der zweifache Vater bringt das Geld nicht alleine auf. Jetzt heißt es: Seine Mutter zahle etwa 2,4 Millionen Euro aus ihrem Privatvermögen!

