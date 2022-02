Kein Erfolg auf ganzer Linie! Tobey Maguire (46) ist ein Weltstar: Der ehemalige Spiderman-Darsteller wirkte bereits in zahlreichen Filmen mit. Unter anderem auch an der Seite von Leonardo DiCaprio (47), mit dem ihm eine langjährige Freundschaft verbindet. Der Titanic-Darsteller und Tobey lernten sich bereits Anfang der 1990er-Jahre bei einem Casting für eine Fernsehsendung kennen. Seitdem scheint Leo immer zur Stelle zu sein, wenn Tobey mal Hilfe braucht. Diesmal ging der Plan der beiden Schauspieler aber eher nach hinten los.

Am Donnerstagabend wurden die Hollywood-Stars beim Feiern in einem Nachtklub gesehen. "Tobey und Leo kamen zusammen in den Klub, um einen Männerabend zu verbringen", erzählte eine Quelle gegenüber Page Six. "Es war klar, dass Tobey auf Beutezug war und Leo war sein Begleiter. Leo hat Tobey drei verschiedene Blondinen vorgestellt." Es schien aber so, als hätte keine der Frauen Interesse an dem Spiderman-Darsteller gehabt. "Selbst mit Leos Hilfe konnte Tobey keine Frau an Land ziehen", so der Insider weiter. Nach weniger als zwei Stunden verließ das Duo die Veranstaltung wieder, "weil es klar war, dass sie kein Glück hatten", schlussfolgerte die Quelle.

Tobey war seit 2007 mit der amerikanischen Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (44) verheiratet, bevor die beiden im September 2016 ihre Trennng bekannt gaben. Seitdem scheint der 46-Jährige kein glückliches Händchen mehr in Sachen Liebe zu haben. Ganz im Gegensatz zu seinem Kumpel Leo. Der 47-Jährige machte erst kürzlich mit seiner Freundin Camila Morrone (24) Liebesurlaub an einem traumhaften Karibikstrand. Die beiden sind bereits seit mehr als fünf Jahren ein Paar, auch wenn sie ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit fernhalten.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire, 2013

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tobey Maguire, September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de