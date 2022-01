Die beiden haben sichtlich Spaß! Seit nun schon fünf Jahren gehen Leonardo DiCaprio (47) und Camila Morrone (24) gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe halten die beiden größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, nur selten zeigen sie sich in intimen Momenten. Nun genossen der Schauspieler und das Model Zeit zu zweit: In heißer Bademode turtelten Leo und Camila nun an einem karibischen Traumstrand!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, machte vor allem die Brünette eine tolle Figur: In einem sehr knappen schwarzen Bikini samt Tanga-Badehose tollte sie in der Brandung. Nachdem sie einen kleinen Spaziergang am Strand gemacht hat, stieß Camila zu dem Oscar-Gewinner ins Wasser und umarmte ihn liebevoll.

Da die beiden Turteltauben sich mit ihrer Beziehung größtenteils bedeckt halten, fragen sich viele Fans immer wieder, wie gut es zwischen ihnen läuft. Ein Insider verschaffte dem zuletzt Abhilfe und verriet gegenüber E! News: "Sie sind wirklich stabil und mit Leo und Cami ist alles in Ordnung." Der Quelle nach sind die beiden nun sogar schon zusammengezogen.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in New York, Februar 2020

Anzeige

Instagram / camilamorrone Camila Morrone, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de