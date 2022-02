Michelle (50) will bei Let's Dance alles geben. Schon am Freitagabend startet endlich die neue Staffel der beliebten Tanzshow. 14 Promis werden dann mit ihren jeweiligen Profitänzern zeigen, was rhythmisch so in ihnen steckt. Unter anderem will sich auch Schlagerstar Michelle dem Abenteuer "Let's Dance" stellen. Ihre Taktik: Sie will mit ihrer geballten Power, die ihre Fans schon von ihr kennen, Vollgas geben.

Ob die bekanntesten deutschen Schlagershows, der Eurovision Song Contest oder DSDS – die ganz großen Bühnen ist die 50-Jährige schon gewohnt. Immerhin ist Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, seit etwa 30 Jahren aus der deutschen Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken. "Let's Dance" wird für den Bühnenprofi dennoch eine Herausforderung. Michelle beschreibt sich selbst nämlich als tanzunerfahren. Die Zuschauer können sich aber dennoch auf einiges gefasst machen, denn Michelle verspricht im RTL-Interview: "Was ihr erleben werdet, ist natürlich eine 1,56 Meter geballte kleine, süße Powerfrau, die alles geben wird." Auch den anschließenden Muskelkater hat Michelle bereits eingeplant.

Dass sich die "Wer Liebe lebt"-Interpretin von nichts aufhalten lässt, bewies sie bereits vor einigen Jahren, als sie mit gerade einmal 31 Jahren einen Schlaganfall erlitt. Doch Michelle kämpfte sich erfolgreich zurück ins Leben und auf die Bühnen. "Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben", ist sie sich sicher.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / michelle_aktuell Michelle während eines Auftritts im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Anzeige

RTL / Anelia Janeva Michelle, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de