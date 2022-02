Jetzt ist es endlich so weit! In dieser Woche startet die neue Staffel von Let's Dance. Auf Promis wie Amira Pocher (29), Janin Ullman und Mike Singer (22) kommen zwischen den nervenaufreibenden Liveshows zahllose schweißtreibende Trainingsstunden mit ihren professionellen Tanzpartnern zu. Dennoch ist die Vorfreude bei den Stars auch in diesem Jahr wieder riesig. Aber auch die Tanzprofis können es kaum erwarten: Promiflash verrieten Renata Lusin (34) und Co., worauf sie sich besonders freuen.

"Ich freue mich, meine Leidenschaft und viele tolle Ideen aufs Parkett zu bringen", strahlte Renata im Gespräch mit Promiflash. Auf die Promis sei sie sehr gespannt und habe sogar zwei Favoriten – die sie aber noch nicht verraten wolle: "Ich lasse mich während der Kennenlernshow gerne überraschen und möchte natürlich erst mal alle kennenlernen." Ihre Kollegin Christina Luft (31) kann sich vor lauter Spitzen-Stars hingegen kaum entscheiden: "Ich finde, wir haben dieses Jahr einen tollen Promi-Cast, daher ist jeder Partner für mich ein Gewinn."

Isabel Edvardsson (39) konnte in den Reihen der potenziellen Tanzpartner bisher ebenfalls keinen Favoriten ausmachen: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer Überraschungen geben kann und wird. Auch darauf freue ich mich sehr." Ihr Profi-Kollege Andrzej Cibis (34) freut sich nicht nur auf seine Auftritte auf dem Parkett, auch das Drumherum ist für ihn ein Highlight: "'Let's Dance' ist für mich nicht nur eine der größten, sondern auch eine der familiärsten Produktionen im Fernsehen."

Vadim Garbuzov (34) zeigte sich glücklich, bei der Jubiläumsstaffel dabei zu sein: "Ich freue mich, wieder neue und spannende Persönlichkeiten kennenzulernen." Patricija Ionel (27) empfindet die Tanzshow als die schönste Bühne im deutschen Fernsehen – und auch das Staraufgebot kann sie überzeugen: "Ich finde den Cast sehr sympathisch und bin mir sicher, dass jeder von den Jungs ganz tolle Stärken hat und ein großer Sympathieträger sein wird."

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im April 2021

Anzeige

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

TVNOW / M. Fellner Vadim Garbuzov, Profitänzer

Anzeige

Meint ihr, dass ein Promi in diesem Jahr für eine Überraschung sorgen kann? Ja, ich denke schon! Nein, das glaube ich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de