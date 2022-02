Hat da jemand etwa nicht aus seinen Fehlern gelernt? Stephen Bear (32) hat sich in letzter Zeit nicht gerade beliebt gemacht – denn der aus der britischen Promi Big Brother-Version bekannte Star muss sich wegen eines Sex-Eklats vor Gericht verantworten. Er hatte nämlich sich und eine Frau heimlich beim Geschlechtsverkehr gefilmt und die Aufnahmen einfach veröffentlicht. Nun wurde Stephen erneut von der Polizei festgenommen!

Der 32-Jährige wurde im Juli auf Kaution freigelassen, hat aber offenbar gegen die zugehörigen Bewährungsauflagen verstoßen: In den sozialen Medien sprach er unerlaubterweise über seinen Fall. Das bestätigte auch die Polizei von Essex gegenüber The Mirror: "Stephen Bear, 32, aus Bryony Close, Loughton, erschien am 16. Februar vor dem Colchester Magistrates' Court, wo er zugab, gegen die Kautionsauflagen verstoßen zu haben."

Der eigentliche Gerichtstermin war anscheinend für den 7. Februar vorgesehen, wurde aber bis Ende dieses Jahres verschoben. Der Reality-TV-Star zog mittlerweile sogar schon alle möglichen Register, um wieder besser dazustehen. So wollte der gebürtige Engländer wohl einen Suizid vortäuschen, damit die Leute ihn bemitleiden. Diesen Plan verwarf er allerdings schnell wieder.

Twitter / @stephen__bear Stephen Bear, Realitystar

Instagram / stevie_bear UK-TV-Star Stephen Bear

Instagram / stevie_bear Reality-TV-Star Stephen Bear

