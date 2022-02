Kylie Jenner (24) schwebt derzeit erneut im Mutterglück! Denn vor knapp zwei Wochen hat die Beauty ihren Sohnemann Wolf Webster zur Welt gebracht. Neben Töchterchen Stormi Webster (4) ist der Kleine somit das zweite gemeinsame Kind von ihr und Travis Scott (30). Doch der Sänger scheint seine Vaterrolle nicht allzu ernst zu nehmen – kurz nach der Geburt feierte er bis vier Uhr morgens! Kylies Fans wollen nun, dass sie sich von Travis trennt.

Auf Reddit ließen die Anhänger der 24-Jährigen ihrem Ärger freien Lauf. Diese fanden das Verhalten des "Escape Plan"-Interpreten äußerst unangemessen. "Er ist wohl der Meinung, keinen Einsatz zeigen zu müssen", schrieb ein User und erhielt daraufhin Zuspruch: "Das glaube ich auch! Eigentlich sollte er doch zu Hause bei seinem Kind sein. Schließlich ist er auch ein Elternteil." Ein weiterer Nutzer setzte noch einen drauf: "Ich verstehe nicht, was Kylie in ihm sieht. Sie hat wirklich keinen guten Männergeschmack!" Die Fans der Reality-TV-Bekanntheit wünschen sich offenbar, dass diese ihren Lover abserviert.

Wie der Keeping up with the Kardashians-Star das Ganze wohl wahrnimmt? Die Unternehmerin hatte dem Musiker nach der Trennung im Jahre 2019 jedenfalls noch einmal eine Chance gegeben – zugunsten der gemeinsamen Tochter. Denn Kylie liebe es, Travis in der Rolle als Vater zu sehen. Dies verriet zumindest ein Insider gegenüber E! News, allerdings schon vor über einem halben Jahr.

