Kann Amy Slaton Halterman ihre Gelüste unter Kontrolle bringen? Aktuell erwarten die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Darstellerin und ihr Mann Michael zum zweiten Mal Nachwuchs. Im November 2020 war bereits ihr Sohn Gage zur Welt gekommen. Immer wieder hält die in Kentucky lebende Bekanntheit ihre Follower zudem über die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes auf dem Laufenden. Nun gestand Amy, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft weiterhin Zigaretten raucht.

Gegenüber The Sun sprach die 34-Jährige nun über ihre schlechten Angewohnheiten während der Schwangerschaft. So offenbarte die TV-Persönlichkeit, dass sie trotz eines Babys in ihrem Bauch weiterhin noch raucht. Sie habe ihren Zigaretten-Konsum zwar stark reduziert, könne auf die Glimmstängel jedoch nicht verzichten. "Früher habe ich eine Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht, also etwa 20 Stück. Jetzt sind es nur noch etwa fünf pro Tag. Ich versuche, weniger zu rauchen", versicherte die werdende Mutter. Auch auf Alkohol würde sie momentan verzichten.

Dieses Geständnis kam bei den Fans jedoch alles andere als gut an. So diskutierten die User auf Reddit ausgiebig über Amys schlechte Angewohnheit. Ein Fan schrieb beispielsweise, dass er aufrichtig hoffe, dass die YouTuberin zugunsten ihrer Kinder während und auch nach ihrer Schwangerschaft mit dem Rauchen aufhöre. "Ich glaube nicht, dass sie wirklich die notwendigen Veränderungen vornehmen wird, um ihren Kindern ein gutes und gesundes Leben zu ermöglichen", bemerkte ein anderer jedoch.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton Halterman im Oktober 2021

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton Halterman mit ihrem Sohn Gage

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton Halterman, Reality-TV-Berühmtheit

