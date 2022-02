Bei Amy Slaton Halterman purzeln die Pfunde immer weiter! Die US-Amerikanerin wurde 2020 gemeinsam mit ihrer Schwester Tammy Slaton durch die Abspeck-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" bekannt. Für Amy könnte es aktuell kaum besser laufen: Sie hat seit dem Beginn ihrer Abnehmreise bereits über 70 Kilogramm verloren – und ist seit einem Jahr Mutter eines gesunden Sohnes. Gemeinsam mit ihrem Mann erwartet sie gerade Baby Nummer zwei. Nun stellte Amy fest: Sie verliert während ihrer Schwangerschaft Gewicht!

Gegenüber The Sun berichtete die werdende Zweifachmama jetzt: "Ich nehme in dieser Schwangerschaft tatsächlich ab, weil ich mich so gesund ernähre." Das habe sie auch ihrem Sohn Gage zu verdanken: "Er liebt gutes Essen wie Salat oder Brokkoli – und wenn er gesund isst, esse ich auch gesund", schilderte Amy weiter. Aber ist das auch ungefährlich für ihr Ungeborenes, wenn sie abnimmt? "Ich habe meinen Arzt gefragt, ob das in Ordnung ist, und er meinte: 'Ja, solange das Baby trotzdem zunimmt'", betonte sie.

Auf ihrem Instagram-Kanal gab Amy vor ein paar Tagen ein Update zu ihrem Baby – das übrigens wieder ein Junge wird: "Ich bin jetzt in der 17. Woche. Der kleine Kerl tritt mich nachts wie verrückt", verriet die Mama. Ihr Baby sei nun etwa zwölf Zentimeter groß. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand in der Schwangerschaft abgenommen hat? Stimmt unten ab!

Amy Slaton Halterman mit ihrem Sohn Gage

Amy Slaton Halterman

Amy Slaton Halterman mit ihrem Sohn Gage

