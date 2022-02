Vor jedem Kuss wird um Erlaubnis gebeten. Bachelor Dominik Stuckmann (30) ist auf der Suche nach der einen Frau, der er seine letzte Rose und damit symbolisch sein Herz schenken kann. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. In den ersten Folgen ging der Rosenkavalier bereits mit einigen Kandidatinnen auf Tuchfühlung. Sogar die ersten Küsse sind bereits verteilt worden. Doch die Momente vor dem Austausch der Zärtlichkeiten sorgten bei den Fans auch für Verwirrung.

Bereits bei Nele (28) kündigte Bachelor Dominik seinen Kuss an und holte sich deren Einverständnis dazu ein. Die Promiflash-Leser finden das laut einer Umfrage (Stand: 17.02.2022 15.00 Uhr) eher komisch. Bei der Befragung, an der sich 1.533 Nutzer beteiligten, sprachen sich 69.4 Prozent (1.064 Stimmen) dafür aus, dass der Moment mit der Erlaubnisanfrage vor dem Zärtlichkeitenaustausch eher seltsam war. Nur 30.6 Prozent (469 Stimmen) fanden es süß, dass Dominik Nele die Frage vorher gestellt hatte. Doch das scheint wohl so die Art des diesjährigen Bachelors zu sein.

Denn in der vierten Folge des Datingformats bekam Jana-Maria Herz (30) endlich ihren lang ersehnten Kuss. Und wieder fragte Dominik vorher rücksichtsvoll um Erlaubnis. "Muss er eigentlich jeden Kuss vorher ankündigen?", schreibt ein Bachelor-Fan auf Twitter. Ein anderer ergänzt: "Der unromantischste erste Kuss aller Zeiten!?" und "Man kündigt keinen Kuss an!" Ob Dominik die nächste Dame zulünftig auch vorher um ihre Erlaubnis bitten wird?

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

