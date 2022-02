Dominik Stuckmann (30) hatte wieder die Qual der Wahl! Er sucht momentan in der neuen Staffel vom Bachelor seine Traumfrau und wurde schon das ein oder andere Mal intimer mit einer Dame. Auch in der heutigen Folge konnte er einige Kandidatinnen auf den Einzeldates von sich überzeugen – nun stand jedoch die vierte Nacht der Rosen an und für den Junggesellen wurde es wieder ernst: Wen schickte Dominik in der neuen Folge nach Hause?

Die erste Rose vergab der 30-Jährige schon vor der Entscheidung: Im Einzelgespräch mit Anna Rossow (33) schwärmte er von dem tollen Date, was die zwei hatten, und überreichte ihr die Schnittblume. "Ich fühle mich einfach voll wohl in deiner Gegenwart", schwärmte er ehrlich. Doch zwei Damen mussten die Koffer packen: Bobette Landu (26) und Susanna Bouchain bekamen keine Rose von dem Bachelor.

Die beiden wirkten danach aber nicht besonders enttäuscht. "Ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Deshalb hat er mir damit jetzt auch eine Entscheidung abgenommen", erklärte Bobette im Einzelinterview. Auch Susanna zeigte sich zuversichtlich und nicht allzu traurig über den Rauswurf: "Es kommt alles so, wie es kommen soll."

Wichtige Anmerkungen: Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Susanna Bouchain, Bachelor-Kandidatin 2022

Bachelor-Kandidatin Bobette Landu

