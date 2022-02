Amira Pocher (29) steht unter Strom! Am Freitag startet die neue Let's Dance-Staffel, bei der auch die Moderatorin dabei ist. Tanzerfahrung hat sie jedoch kaum. Schon vor mehreren Wochen betonte sie, dass sie deshalb ziemlich aufgeregt sei. Mittlerweile hatte sie zwar erste Trainings – an ihrer Nervosität hat das aber offenbar nicht viel geändert: Amira ist schon jetzt fix und fertig mit den Nerven!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 29-Jährige: "Ich sterbe vor Aufregung. Mein Körper zittert. Ich esse seit Tagen nichts." Sie bekomme kaum etwas runter und habe in den vergangenen Tagen lediglich Salat gegessen. Doch warum ist sie schon vor dem Start der Show so unruhig? "Ich habe einfach nur Angst vor der Aufregung und dass ich da ein Blackout kriege. Ich kriege immer Blackouts und das ist schlimm", erklärte die Frau von Oliver Pocher (43) genauer.

In der ersten Show wird bestimmt, mit welchem Profitänzer Amira in der Staffel auftreten wird. Am Freitag erfolgen die Performances laut RTL erst einmal in Gruppen: Amira und ihre Konkurrentin Janin Ullman tanzen an der Seite von Christian Polanc (43) und Zsolt Sándor Cseke (34) einen Tango zu dem Lied "Fever" von Peggy Lee.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

