Die neue Staffel von Germany's next Topmodel kommt bei den Fans offenbar gut an! Am Donnerstag flimmerte endlich eine neue Folge des beliebten Formats über die TV-Bildschirme: Dieses Mal standen für die Girls das große Kampagnen-Shooting und der Dreh des Openers an. Natürlich mussten sie auch wieder ihre Modelfähigkeiten auf dem Laufsteg beweisen. Die Zuschauer schienen jedenfalls begeistert zu sein – und das spiegelt sich auch in den Quoten wider!

Wie das Presseportal berichtet, war die gestrige Episode die beste klassische GNTM-Folge seit elf Jahren. Insgesamt 5,46 Millionen Zuschauer schalteten gestern Abend ein. Auch in der werberelevanten Zielgruppe erzielte das Format mit Heidi Klum (48) Topquoten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag bei sage und schreibe 23,9 Prozent!

Die nächste Folge scheint ebenfalls vielversprechend zu werden. Kommende Woche müssen die Mädels nämlich ein Actionvideo drehen! "Es wird laut und vor allem extrem actionreich", teaserte Chefjurorin Heidi bereits an. Der Entscheidungswalk dürfte ebenfalls spannend werden: Dieses Mal müssen die Modelanwärterinnen dann über einen Catwalk laufen, der mitten im Meer liegt.

