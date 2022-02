Bei Germany's next Topmodel wurde es nach so einigen Challenges auf Mykonos wieder ernst! In der dritten Folge von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow stand für die Kandidatinnen nicht nur das große Poster-Shooting, sondern auch der Dreh des Openers an. Zum Schluss durften die Nachwuchsmodels dann noch in den eleganten Roben des Stardesigners Christian Cowan über den Laufsteg schweben. Doch für zwei Girls waren das die letzten Erfahrungen in der TV-Show: Diese GNTM-Kandidatinnen haben es in dieser Woche nicht in die nächste Runde geschafft!

Kristina (21) konnte mit ihrer Leistung Heidi und die Gastjuroren Christian und Rankin nicht von sich überzeugen: Genau wie in den vorherigen Folgen stürzte die Azubine aus Lübeck auch bei diesem Entscheidungswalk zu Boden – und dieser Fauxpas blieb den Juroren natürlich in Erinnerung. "Ich finde, du bist ein wunderschönes Model, aber es ist enttäuschend zu sehen, dass du weder richtig laufen kannst noch wirklich selbstbewusst bist", urteilte Rankin. Heidi hatte aus diesen Gründen diesmal kein Foto für Kristina.

Allerdings war Kristina nicht die einzige Kandidatin, die in Woche drei ihre Koffer packen musste – auch Lisa-Marie (23) hat mit ihrer Leistung nicht geglänzt. Beim Poster-Shooting konnte sie sich nicht gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. "Ich muss sagen, da warst du leider die Schwächste in deiner Gruppe", zog Heidi ein Fazit. Und auch der Walk der Studentin sei der Modelmama nicht unbedingt positiv im Gedächtnis geblieben.

ProSieben / Richard Hübner Kristina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Rankin bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Lisa-Marie bei "Germany's next Topmodel"

