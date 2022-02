Cheyenne Ochsenknecht (21) kann es kaum noch abwarten! Am heutigen Freitagabend hat das Warten endlich ein Ende: Die neue Let's Dance-Staffel startet. 14 Promis wollen mithilfe eines professionellen Tänzers an ihrer Seite die Hüften kreisen lassen. Darunter auch Cheyenne – bisher machte sich die Blondine hauptsächlich als Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) einen Namen. Doch die Blondine will zeigen, dass sie auch in Sachen Tanzen einiges drauf hat. Mit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme erfüllt sich Cheyenne einen großen Kindheitstraum!

Seit Jahren verfolgt die Beauty die beliebte Tanzshow im Fernsehen. Schon bald selbst auf dem Parkett zu stehen, ist für Cheyenne daher unglaublich. "Also eigentlich gab es letztes Jahr schon Gespräche, aber da war ich schwanger", verriet sie gegenüber Promiflash. Das habe zum Zeitpunkt der damaligen Anfrage aber noch keiner gewusst. Inzwischen ist Töchterchen Mavie putzmunter auf der Welt und Mama Cheyenne kann ihren Traum verwirklichen: "Jetzt mitzumachen ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich wollte da schon immer mitmachen, ich gucke das, seit ich denken kann."

Konnte Cheyenne in der Vergangenheit vielleicht sogar schon Erfahrungen sammeln? "Tanzen kann ich eigentlich gut, ich rede jetzt vom Clubtanzen", erklärte die 21-Jährige. Von Tänzen wie Salsa oder dem Cha-Cha-Cha habe die gebürtige Münchnerin hingegen keine Kenntnisse. "Also Vorerfahrung habe ich nicht, was diese ganzen Standard-Sachen angeht, aber dafür ist ja 'Let’s Dance' da", zeigte sich Cheyenne voller Zuversicht.

