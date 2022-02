Werden die Zuschauer Cheyenne Ochsenknechts (21) Baby unzensiert bewundern können? Am 21. Februar startet die Dokumentation über das Leben der Familie Ochsenknecht auf Sky. In der Serie wird neben Natascha (57), Oma Bärbel, Jimi (30), Wilson (31), Nino und der blonden Beauty und ihre Tochter Mavie zu sehen sein. Mit Promiflash sprach Cheyenne nun darüber, ob ihre Tochter eine große Rolle in Diese Ochsenknechts spielen wird.

Die Wahl-Österreicherin begann zu erzählen, dass für ihren Verlobten und sie von Anfang an klar gewesen sei, dass auch ihr Nachwuchs in der Doku mit dabei sein würde. "Sie gehört zu unserem Leben, sie ist auch einfach dabei und es ist ja auch komisch, bei so einer großen Sendung, die uns hoffentlich ein Leben lang begleiten wird, sie irgendwie raus zu löschen", erklärte die 21-Jährige. Das fände sie auch gegenüber ihrem Nachwuchs "irgendwie unfair". Dennoch wolle sie eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, wie sie im Promiflash-Interview deutlich machte.

Schon vor Beginn der Dreharbeiten sei klar gewesen, dass die Eltern nicht alle Aspekte des Lebens ihres Kindes dokumentieren würden. "Wir zeigen bei ihr nicht alles. Das Gesicht wird geblurrt", berichtete das Model. Das werde sich auch erst ändern, wenn Mavie alt genug sei, um selbst bestimmen zu können, ob sie ins Rampenlicht treten will. "Sie muss sich dazu entscheiden, aber vorher werden wir sie trotzdem aus der Öffentlichkeit raushalten. Das ist uns ganz wichtig", erzählte Cheyenne.

