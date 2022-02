Ist das überhaupt noch Katie Price (43)? Dass sich die Blondine für ihre Schönheit auch mal gern unters Messer legt, daraus macht sie schon längst kein Geheimnis mehr. So wurde die Britin Anfang des Monats von einigen Paparazzi mit gleich zwei blauen Augen und einem Kopfverband abgelichtet. Berichten zufolge hatte sich die fünffache Mutter einem Face- und Augenbrauenlifting in Belgien unterzogen. Seit des neusten Beauty-Eingriffs sieht Katie nun jedoch wie ein völlig anderer Mensch aus.

Anfang der Woche gingen Katie und ihr Verlobter Carl Woods anlässlich des 33. Geburtstags des britischen Love Island-Stars gemeinsam aus. Dabei wurde das Paar von einigen Fotografen entdeckt und abgelichtet. Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, ist das Model allerdings kaum wiederzuerkennen. So wirken ihre Augen größer als zuvor und ihr Gesicht schmaler. Doch augenscheinlich fand Katie viel Gefallen an ihrem neuen Look, denn stolz präsentierte sie ihr neues Aussehen, während sie bis über beide Backen strahlte.

Offenbar ist Katies Beauty-OP-Marathon jedoch noch nicht vollends abgeschlossen. So erzählte eine Freundin der Netzpersönlichkeit vor Kurzem, dass die Sängerin plane, in die Türkei zu fliegen, um sich ihre Po-Implantate entfernen und eine weitere Fettabsaugung machen zu lassen. "Wenn Katie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, macht sie das einfach", versicherte der Insider.

YouTube / Katie Price Katie Price im Krankenhaus, August 2020

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Getty Images Katie Price im Februar 2022

