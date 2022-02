Hatten Meike Emonts und Marcus Muth nach ihrem Liebes-Aus noch viel Kontakt? Das einstige Bachelor-Girl und der Wirtschaftsingenieur stellten ihre Treue bei Temptation Island auf die Probe. Die beiden verließen das Format zwar gemeinsam als Paar, doch bereits wenige Wochen später ging ihre Beziehung in die Brüche. Aber wie ging es nach der Trennung eigentlich mit ihnen weiter? Darüber sprach Meike nun mit Promiflash...

Im Promiflash-Interview stellte die Influencerin nun klar, dass nach dem Liebes-Aus erst einmal Funkstille zwischen ihr und Marcus herrschte. Doch nach einigen Monaten habe sie ihm einfach eine E-Mail geschrieben – und ihn gefragt, ob er Lust auf einen gemeinsamen Skiurlaub hätte. "Es dauerte nicht lange, bis eine Antwort kam und ich habe gebucht", führte Meike weiter aus. Daraufhin habe das Ex-Paar sich hin und wieder sporadisch getroffen: "Mal nach zwei Wochen einen Abend, mal nach vier Wochen. Zwischendurch aber absolut kein Kontakt – ich war wie immer blockiert."

Bei "Temptation Island" hatte die Kölnerin oft die Machtspielchen des Finanzdienstleisters kritisiert. Bei Prominent getrennt treffen die beiden nun wieder aufeinander. Wie war es für Meike, ihren Ex in einer neuen Reality-TV-Show wiederzusehen? "Ich hatte keine Angst vor Machtspielchen, denn ich kenne ihn nur so. [...] Ich wusste, er wird Todes-eifersüchtig sein auf alles und dass es für mich anstrengend werden könnte", gab sie ehrlich zu.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Instagram / magic_marquez Marcus Muth, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

