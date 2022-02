Heute Abend wird endlich wieder das Tanzparkett in Köln Ossendorf gerockt – die 15. Staffel von Let's Dance geht an den Start. In diesem Jahr kämpfen unter anderem Amira Pocher (29) und Timur Ülker (32) um den Titel Dancing Star 2022. Beurteilt werden die Promis wieder von den Juroren Jorge Gonzalez (54), Motsi Mabuse (40) und Joachim Llambi (57). Doch in der großen Kennenlernshow hat sich soeben eine Sensation angekündigt: Joachim muss krankheitsbedingt passen und wird durch Vorjahressieger Rúrik Gíslason (33) ersetzt!

Diese Neuigkeit wurde vor wenigen Minuten im Morgenmagazin Guten Morgen Deutschland verkündet. "Wie wir gerade erfahren haben, fällt Joachim Llambi heute Abend aus. Er hat Corona. Für ihn springt Rúrik Gíslason ein", erzählt Moderator Maurice Gajda ganz nebenbei.

Wie es dem 57-Jährigen derzeit geht und ob Rúrik bereits von seinem Glück weiß, ist bisher nicht bekannt. Im Netz spalten sich die Meinungen der Fans. So schreibt unter anderem ein User auf Twitter: "Llambi hat Corona und der Rúrik wird sein Ersatz. Besser kann es wohl nicht beginnen." Was sagt ihr – findet ihr, Rúrik ist ein würdiger Vertreter für Joachim? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Rúrik Gíslason beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Rúrik Gislason bei "Let's Dance", 2021

