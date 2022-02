Fans reagieren gespalten auf Rúrik Gíslasons (33) neue Rolle bei Let's Dance! Am Freitagmorgen wurde bekannt gegeben, dass Chefjuror Joachim Llambi (57) aus gesundheitlichen Gründen bei der Kennlernshow der beliebten Tanzsendung nicht hinter dem Jurypult sitzen wird. Zur Überraschung vieler Zuschauer wird der Gewinner der vergangenen Staffel, Rúrik Gíslason, den Ex-Turniertänzer vertreten. Promiflash wollte wissen: Ist der Fußballer ein würdiger Vertreter für Joachim? Die Fans sind sich nicht einig...

In der Promiflash-Umfrage haben sich von insgesamt 2.638 Votern 1.124 und damit 42,6 Prozent der Stimmen für Rúrik ausgesprochen (Stand: 18. Februar, 11:50 Uhr). Ihrer Meinung nach wird der Hottie den 57-Jährigen in der ersten "Let's Dance"-Show angemessen vertreten können. Dennoch wünscht sich die Mehrheit jemand anderen, um neben Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) am Freitagabend Platz zu nehmen: 57,4 Prozent und damit 1.514 Abstimmende finden, dass die "Let's Dance"-Produktion mit Rúrik als Llambi-Ersatz daneben gegriffen habe.

Der Grund? In den Augen vieler Fans ist Rúrik nicht professionell genug für die Position. Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram tauschten sich viele User fleißig aus. "Hat ihn sein Sieg letztes Jahr jetzt zum Profi gemacht? Finde ich absolut daneben!", ärgerte sich ein Nutzer. Andere sprangen jedoch für den gebürtigen Isländer in die Bresche. "Er weiß wahrscheinlich mehr über Tanzschritte und Performance als ein RTL-Gesicht, das so kurzfristig einspringen könnte", meinte jemand in der Kommentarspalte.

Thomas Burg / ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Rúrik Gislason bei "Let's Dance", 2021

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi 2017 bei "Let's Dance"

