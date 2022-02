Wie steht es um Joachim Llambi (57)? Am Freitagmorgen erreichte Fans von Let's Dance eine überraschende Nachricht: Chefjuror Joachim Llambi fällt krankheitsbedingt für die Kennlernshow der beliebten Tanzsendung am 18. Februar aus. Der Grund: Der Fernsehmoderator wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es bis dato noch nicht: Jetzt meldete sich Joachim und gab ein Update!

"Leider stimmt das, ich habe Corona", erzählte Joachim im Gespräch mit Bild. Doch trotz des positiven Tests gehe es dem 57-Jährigen super. "Mir geht es großartig und ich spüre so gut wie keine Symptome", sprach der Wertungsrichter über seinen Gesundheitszustand. Doch wo könnte sich der Ex-Turniertänzer das Virus eingefangen haben? "Ich habe auch keine Ahnung, wo ich mich angesteckt haben könnte. Ich war viel unterwegs", berichtete er.

Zur Überraschung vieler Fans wird Joachim in der großen "Let's Dance"-Kennlernshow am 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTL durch Rúrik Gíslason (33) ersetzt. Eigentlich sollte der "Let's Dance"-Gewinner des Jahres 2021 als Tänzer in der Sendung auftreten. Jetzt wird er neben Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) hinter dem Jurypult Platz nehmen.

