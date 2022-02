Kate Merlan (35) treibt es aktuell ziemlich bunt! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Jakub stellten sich bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Den bestanden die beiden zwar mit Bravour – daraufhin brauchte die Beauty aber trotzdem eine kleine Veränderung und präsentierte ihren Fans einen knallroten Bob. Nun ließ sich die Influencerin aber schon wieder etwas Neues einfallen: Kate hat jetzt blaue lange Haare!

Auf Instagram stellte die 35-Jährige voller Stolz ihren neuen Look zur Schau: Ihre Haarpracht ist nicht nur um einiges länger, sie erstrahlt auch in einer komplett neuen Farbe! Kates Wallemähne ist nämlich blau mit lilafarbenen Highlights. "Hatte heute Lust auf Blau... Und Lila. Liebe ja eigentlich Rot, aber habe eine kleine Rot-Pause eingelegt", freute sich die TV-Legende.

Die Fans fanden großen Gefallen an Kates neuer Frise und überhäuften sie in der Kommentarspalte mit lieben Komplimenten zu ihrem neuen Look. Auch ihr Ehemann Jakub verlieh seiner Begeisterung Ausdruck: "Mein Mermaid Baby", schwärmte er.

Kate Merlan, Influencerin

Kate Merlan, November 2021

Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

